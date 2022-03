TIM presenta un nuovo piano per l’evoluzione delle sue reti. Il 2022 per il provider italiano sarà l’anno decisivo per favorire il passaggio definitivo alla tecnologia del 5G. La presenza delle reti internet di nuova generazione porterà ad una serie di novità per tutti i clienti, tra cui anche il processo di dismissione delle reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

Le iniziative di TIM per il progressivo abbandono del 3G sono già partite nel corso delle ultime settimane. Il provider italiano, infatti, ha previsto il ritiro di tutte le SIM con capacità minore di 128k. I clienti che sono chiamati alla sostituzione della loro scheda dovranno rivolgersi, come da invito di TIM, presso uno degli store ufficiali del gestore. Il costo della sostituzione sarà di 15 euro.

La sostituzione della scheda per gli abbonati sarà necessaria. Coloro che hanno SIM di vecchia generazione infatti devono dotarsi di nuova scheda utile per la navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. Il costo per la sostituzione della SIM sarà rimborsato in forma di credito residuo. Al tempo stesso, gli abbonati riceveranno anche consumi senza limiti per le chiamate voce per un mese.

E’ bene ribadire che il cambio della SIM per tutti gli utenti selezionati da TIM è necessario. In caso di mancata sostituzione, infatti, a partire da aprile questi abbonati non potranno più beneficiare dei servizi di rete. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k, data la compatibilità con le reti 4G.