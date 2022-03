Il prossimo 15 marzo farà il proprio debutto la versione next-gen di GTA V e di GTA Online. I due titoli creati da Rockstar Games si apprestano quindi a brillare come non mai grazie a tantissime novità tecniche che permetteranno di sfruttare le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre alle novità grafiche, di cui abbiamo parlato approfonditamente in un articolo dedicato, Rockstar Games ha scelto di rendere GTA Online un titolo standalone. Questo significa che anche chi non ha mai giocato a GTA V potrà scoprire la versione multiplayer e avviare la propria carriera criminale.

Per facilitare l’ingresso di nuovi giocatori, gli sviluppatori hanno introdotto la modalità Selezione Carriera. Si tratta di una feature pensata per sia per i neofiti sia per tutti coloro che vogliono crearsi un nuovo personaggio per aumentare il livello di sfida.

Attraverso la Selezione Carriera, i giocatori potranno entrare su GTA Online possedendo già un business, un veicolo e alcune armi. Inoltre, verrà fornito anche un piccolo gruzzoletto di GTA$ per facilitare l’esplorazione di Los Santos.

Gli utenti potranno scegliere tra quattro carriere criminali che modificheranno i bonus iniziali. I percorsi da selezionare saranno: Executive, Gunrunner, Nightclub Owner o Biker. Il conto in banca iniziale sarà di GTA$ 4.000.000 e serviranno a coprire i primi acquisti scegliendo la propria combinazione di proprietà, armi, veicoli e quanto necessario per espandere il proprio impero.

Scegliere una delle carriere permetterà di avere già a disposizione molte missioni da fare e quindi immergersi totalmente nel mondo di GTA Online. Ovviamente non saranno preclusi gli acquisti di altri business differenti dal percorso scelto.