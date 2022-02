Il team di sviluppatori del social network WhatsApp ha recentemente rilasciato una nuova versione beta della propria applicazione, stiamo parlando della versione 2.22.6.2, che non porta in realtà nessuna novità per gli utenti, ma ci offre un indizio riguarda una feature in sviluppo.

Presto infatti gli utenti potranno facilmente scegliere chi può vedere uno Stato. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova funzione.

WhatsApp: presto potremo scegliere a chi mostrare i nostri stati

Ora, per poter cambiare queste opzioni, è necessario recarsi nelle impostazioni dell’applicazione, mentre in futuro arriverà la possibilità di farlo semplicemente dalla scheda Stato, accessibile dalla barra in basso. In questa schermata, sarà presente un pulsante che permetterà di aprire una finestra, da dove si potrà scegliere chi può vedere lo Stato.

Per esempio, si potrà decidere di mostralo a tutti, solamente ai propri contatti, quindi quegli utenti di cui abbiamo salvato il numero di telefono, tutti i contatti tranne … ed infine scegliere un gruppo di persone strette con le quali condividerlo, un po’ come “gli amici stretti” di Instagram.

Al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione dei beta tester. Per la sua implementazione in una versione stabile dell’app ci sarà probabilmente da avere ancora un po’ di pazienza.