La US Air Force ha concesso 60 milioni di dollari per lo sviluppo di un aereo di linea Supersonic in grado di volare più di 2.000 km/h. Potrà raggiungere Londra, partendo da New York, in quattro ore (e viceversa).

Boom Supersonic, con sede in Colorado, spera di iniziare a rendere commerciali i suoi aerei Overture di prossima generazione prima del 2030, con il primo volo previsto nel 2026. La partnership triennale con l’esercito americano ha lo scopo di accelerare lo sviluppo dell’aereo e assicurarsi che l’impresa abbia i finanziamenti necessari.

“Siamo orgogliosi del continuo supporto e riconoscimento da parte dell’Air Force della leadership di Boom. Vediamo la nostra partnership come reciprocamente vantaggiosa”, ha dichiarato Blake Scholl, fondatore e CEO di Boom Supersonic. “Come potenziale piattaforma futura per l’Air Force, Overture offrirebbe il prezioso vantaggio del tempo, un’opzione senza pari a livello nazionale e internazionale”.

L’imbarcazione Overture è progettata per trasportare tra 65 e 88 passeggeri al doppio della velocità delle compagnie aeree di oggi e quasi 160 km/h più velocemente del Concorde. Ciò consentirebbe di dimezzare i tempi di percorrenza tra Londra e New York, fino a 3,5 ore per un massimo di 4.

United Airlines ha annunciato l’anno scorso l’intenzione di acquistare 15 degli aerei, descrivendo Overture come “un balzo in avanti nel restituire velocità supersoniche all’aviazione”. Concorde, che ha volato con flotte British Airways e Air France, è stato l’ultimo jet supersonico commerciale, operativo tra il 1976 e il 2003.

United Airlines ha dichiarato che le rotte future potrebbero includere da Newark a Londra, da Newark a Francoforte e da San Francisco a Tokyo. Tutte le rotte saranno probabilmente transoceaniche. Altri sforzi per costruire aerei supersonici includono il modello 2707 di Boeing, che ha ricevuto 122 ordini da 26 compagnie aeree prima che il progetto fosse successivamente annullato.