Il cambiamento è arrivato in Europa e più europei che mai sono pronti ad acquistare veicoli elettrici. Secondo i dati del Financial Times compilati con l’analista automobilistico Matthias Schmidt pubblicati all’inizio di questa settimana, le auto elettriche hanno superato per la prima volta i veicoli a diesel nel dicembre 2021 in 18 paesi europei.

In Europa occidentale, gli acquirenti di auto hanno acquistato 176.000 nuovi veicoli elettrici rispetto a 160.000 diesel. Ciò si riduce a una quota di mercato del 20% per i veicoli elettrici e a una quota inferiore al 19% per i diesel.

Una distinzione importante qui è che questo riguarda solo le auto elettriche a batteria. Questa non è una cifra combinata per i veicoli elettrificati, che include ibridi, ibridi plug-in ed EV. I dati passati hanno mostrato che le vendite di auto elettrificate nel complesso hanno superato i diesel gia’ a settembre 2020.

Nonostante le difficolta’, l’elettrico sembra la risposta

Il diesel è diventato il carburante preferito in tutta Europa grazie a decenni di sussidi per il carburante. Includono una tassa sul carburante più economica rispetto alla benzina.

Tuttavia, molte nazioni europee hanno iniziato a incentivare gli acquisti di veicoli elettrici e l’Unione Europea, aumentando le sue normative sulle emissioni, ha accelerato l’introduzione di auto a emissioni zero da numerose case automobilistiche. Le nazioni d’oltre Atlantico hanno anche in programma di vietare gradualmente le nuove auto alimentate dal motore a combustione interna già nel 2030.

La storia invece e’ diversa negli Stati Uniti, dove il mercato automobilistico rimane in gran parte concentrato sui veicoli a benzina. Gli Stati Uniti attueranno standard più severi sul risparmio di carburante e l’amministrazione Biden ha delineato azioni esecutive per stimolare le vendite di veicoli elettrici. Includono l’aspirazione che il 50% dei nuovi veicoli venduti sia dotato di un motore elettrico a batteria entro il 2030. La California prevede anche di vietare la vendita di nuove auto alimentate a combustibili fossili entro il 2035.