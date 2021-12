L’operatore virtuale Digi Mobil è stato lanciato ormai 10 anni fa e, in occasione delle festività natalizie, ha realizzato un video emozionale per essere ancora più vicino ai suoi Clienti lontani da casa e dal proprio Paese di origine.

Il video è stato realizzato in house dalla divisione marketing dell’azienda, con cui l’operatore mobile è in campagna sui canali digital Google, Facebook e Instagram per tutto il periodo delle festività natalizie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil ha lanciato un nuovo video in occasione di Natale

Il video in questione trasmette calore e gioia attraverso immagini di persone che vivono momenti di convivialità e contenuti che invitano i Clienti DIGI a condividere le emozioni di questo magico periodo anche con chi è lontano, in ogni paese del mondo, nonostante le distanze. L’Amministratore Delegato Dragos Chivu, ha dichiarato: “La nostra clientela è composta prevalentemente da Clienti rumeni o etnici, che necessitano di specifiche esigenze di comunicazione. Sono persone che, per lavoro o per motivi familiari, hanno bisogno di comunicare continuativamente sia in Italia che all’estero, soprattutto in periodi come quello attuale.

Il video vuole rappresentare il nostro modo di augurare buone feste alla clientela, nello stile che da sempre ci contraddistingue, fatto di attenzione verso i bisogni di connettività dei Clienti, passione e impegno per il nostro lavoro“. Fino a tutto il mese di gennaio 2022 prosegue inoltre la campagna digital sui canali Google, Facebook e Instagram per promuovere anche il servizio gratuito di Ricarica Automatica, che permette ai Clienti DIGI di restare sempre connessi senza doversi più preoccupare di effettuare la ricarica del credito telefonico.

Vi ricordiamo che il servizio è gratuito ed è sottoscrivibile online e, da adesso, anche presso i rivenditori Digi, semplicemente collegando un metodo di pagamento alla SIM e si rinnova automaticamente ogni mese caricando automaticamente sul credito l’importo scelto, senza aumenti o variazioni nel tempo, rispecchiando perfettamente lo #stileDigi.