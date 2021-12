WhatsApp ha annunciato che un nuovo aggiornamento, la versione 2.21.240, è ora disponibile per il download su App Store. Gli utenti dell’app di messaggistica su Android e iOS stanno quindi per ricevere una serie di miglioramenti. Il più recente è per gli utenti iOS. WABetaInfo ha condiviso le informazioni sul suo account Twitter, dove ha dichiarato: “Cosa c’è di nuovo in WhatsApp Messenger per iOS 2.21.240? WhatsApp sta già implementando queste funzionalità per l’ultimo aggiornamento di WhatsApp sull’App Store, che svela un timer di messaggi predefinito e diverse durate preimpostate per i messaggi che scompaiono.”

WhatsApp aveva precedentemente annunciato il 6 dicembre 2021 che le nuove funzionalità relative ai messaggi che scompaiono ora stanno arrivando agli utenti che hanno la versione stable. E oggi, su App Store, WhatsApp ha finalmente rilasciato un opportuno update. Il timer dei messaggi predefinito è una nuova funzionalità che ti consente di creare nuovi thread di chat con messaggi che scompaiono abilitati per impostazione predefinita. Nelle Impostazioni sulla privacy di WhatsApp, puoi attivare o disattivare questa opzione.

Altre cose che cambieranno

Inoltre, quando attivi i messaggi che scompaiono nelle tue chat, WhatsApp offre due nuove durate: 90 giorni e 24 ore. Entrambe le funzionalità erano precedentemente disponibili per i beta tester iOS e Android, ma alla fine WhatsApp le ha rese disponibili a tutti gli utenti il ​​7 dicembre, incluso WhatsApp Business, secondo WABetaInfo.

WhatsApp ha dichiarato in un post sul blog che è entusiasta di fornire agli utenti più opzioni per gestire i propri messaggi e per quanto tempo rimangono in giro, con messaggi che scompaiono predefiniti e durate multiple, mentre si parla di maggiore controllo e privacy.

Per tutte le nuove chat, gli utenti di WhatsApp ora avranno la possibilità di attivare i messaggi che scompaiono per impostazione predefinita. Una volta attivata, qualsiasi nuova chat individuale che tu o un’altra persona inizierai verrà impostata per terminare dopo il periodo di tempo specificato e WhatsApp ha aggiunto una nuova opzione all’avvio di una chat di gruppo che ti consente di attivarla per i gruppi che modulo. Questa nuova funzione è facoltativa e non influenzerà né distruggerà le chat esistenti.