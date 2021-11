L’operatore WindTre ha recentemente lanciato un nuovo spot natalizio con la nuova promo Smart Pack Cash Di Più Limited Edition, in questo caso con lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Lo spot natalizio è accompagnato dalla canzone “La mia Felicità” di Fabio Rovazzi con protagonista Rosario Fiorello. WindTre si sta preparando per il Natale e decide a un certo punto di invitare i parenti, anche quelli “acquatici”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ha lanciato un nuovo spot con Fiorello

Oltre allo spot pubblicitario, in onda nei formati da 15, 20 e 30 secondi, nelle pagine Facebook e Instagram di WindTre verranno pubblicati anche altri contenuti dedicati. Ecco le parole di Claudia Erba, Brand Communication Director di WindTre: “In questo nuovo spot, WindTre ribadisce un posizionamento orientato al value for money con la combinazione di una rete di qualità, uno smartphone ad alto contenuto tecnologico, ma proposto ai clienti con un’offerta imperdibile“.

Per quanto riguarda lo sviluppo dello spot, l’agenzia è Wunderman Thompson, mentre la casa di produzione Alto Verbano. La regia è stata curata da Sidney Sibilia, l’editing del video da XLR8 e la post produzione 3D da EDI. La promo Smart Pack Cash Di Più Limited Edition è disponibile dal 22 Novembre 2021 e consente di abbinare alcune offerte Easy Pay all’acquisto di uno smartphone con pagamento in un’unica soluzione, senza alcun vincolo contrattuale.

Con il lancio di questo nuovo spot TV, è stata confermata anche l’anticipazione sullo smartphone maggiormente pubblicizzato, ovvero lo Xiaomi 11 Lite 5G NE acquistabile in promo a 299 euro invece dei 449,90 euro previsti di listino. Per quanto riguarda invece le offerte che è possibile abbinare all’acquisto, una di queste è Di Più Lite 5G con minuti illimitati e 50 Giga in 5G a 12,99 euro al mese.