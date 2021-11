Come di consueto, nel mese di Settembre approdava dalla Cina la notizia di un nuovo arrivo: quello dello smartphone Realme GT Neo 2 5G. A distanza di due mesi, quel dispositivo è arrivato anche in Italia ed è addirittura scontato. Dove trovarlo? Lo scopriremo insieme nel paragrafo qui di seguito. Ah, dimenticavamo! Non mancheranno codici coupon da sfruttare per risparmiare sul prezzo di listino.

Realme GT Neo 2: tutte le caratteristiche che volevamo sapere da mesi

Come dicevamo, Realme GT è ora in promozione. Dove possiamo trovarlo? Vi basterà cliccare sui seguenti link di eBay:

Realme GT Neo 2 8+128 GB Nero al prezzo di 419,99 euro che scende a 377,99 euro sfruttando il codice coupon “ NOV21EDAYS “;

che scende a sfruttando il codice coupon “ “; Realme GT Neo 2 12+256 GB Nero a 459,99 euro che cala a 413,99 euro sfruttando il codice coupon “ NOV21EDAYS “.

Ad ogni modo c’è un però. Tali coupon saranno validi fino al 21 novembre 2021, pertanto vi consigliamo di approfittarne per compiere l’affare prima che sia troppo tardi.

Le caratteristiche tecniche

Parlando invece delle caratteristiche, Realme GT Neo 2 5G monta un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima pari a 1300 nits. Il processore Qualcomm Snapdragon 870 è affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 mentre lo spazio interno è di tipo UFS 3.1 da 128/256 GB.

Dal punto di vista fotografico, la fotocamera posteriore monta tre sensori, con il principale da 64 MP, mentre frontalmente la fotocamera punch hole arriva a 16 MP. La batteria da 5000 mAh permette una ricarica rapida a 65 W, mentre il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.