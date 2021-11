Probabilmente, poche persone aprono l’app Apple Store preinstallata sul proprio iPhone. Secondo AppleInsider, Apple ha diffuso un aggiornamento per l’app che ti semplifica la creazione di un elenco composto dai dispositivi Apple che hai individuato sull’app. Ad esempio, supponiamo che per le vacanze desideri un iPhone 13 Pro Max, i nuovi AirPods di terza generazione, l’iPad Pro da 12,9 pollici e l’Apple Watch Series 7.

Con l’aggiornamento, una volta salvato un elemento trovato nell’app, apparirà in una nuova sezione Elementi salvati a cui è possibile accedere dalla pagina del tuo account Apple Store. La tua lista dei desideri può anche essere condivisa con gli specialisti Apple che lavorano all’interno dell’Apple Store o online. Una volta completata una sessione che prevede la lettura dell’elenco, sarai in grado di leggere un riepilogo della sessione con note e suggerimenti.

Apple Store: ora potrai chiedere aiuto agli specialisti Apple

Sono state aggiunte due nuove funzionalità all’app Apple Store: l’aggiornamento all’app Apple Store ti consente di condividere i tuoi desideri più profondi con gli specialisti Apple. E se per qualche motivo non riesci a visualizzare un’immagine di un particolare prodotto Apple nell’app, una nuova funzione ti consentirà di ascoltare le descrizioni audio dei prodotti che ti interessano. L’app Apple Store, come notato, è preinstallato sul tuo nuovo Apple iPhone, iPad o Apple Watch.

Se ritieni che l’app dell’Apple Store sia solo un altro modo per Apple di farti conoscere i suoi prodotti in modo che siano costantemente nella tua mente finché non li acquisti, forse hai dannatamente ragione. Nel frattempo, potrai provare il nuovo aggiornamento direttamente dal tuo iPhone.