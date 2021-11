Il noto marchio automobilistico Alfa Romeo ha intenzione di puntare moltissimo nel settore della mobilità ecosostenibile. Per il futuro, ovvero attorno all’anno 2024, l’azienda ha infatti intenzione di presentare ufficialmente la versione full electric della sua Alfa Romeo Giulia. A confermarlo, infatti, è stato lo stesso amministratore delegato di Alfa Romeo. Ecco di seguito i dettagli.

Alfa Romeo Giulia arriverà ufficialmente in versione totalmente elettrica nel 2024

L’iconica berlina a quattro porte del noto marchio automobilistico si appresta dunque a fare il suo debutto ufficiale sul mercato nella sua versione full electric a zero emissioni di CO2. A darne conferma è stato, in particolare, l’amministratore delegato di Alfa Romeo, ovvero Jean-Philippe Imparato.

Nello specifico, in una intervista con Auto Express, Imparato ha per l’appunto confermato l’intenzione dell’azienda di presentare in veste ufficiale nel corso dell’anno 2024 la versione totalmente elettrica della vettura Alfa Romeo Giulia ma non solo. Secondo quanto è stato riportato, la nuova vettura del marchio si poggerà sulla piattaforma STLA Large. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe essere in grado di garantire ottime performance (si parla di appena 2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e di circa 800 km di autonomia).

Alfa Romeo Giulia non sarà poi l’unico nuovo veicolo del marchio che arriverà in versione full electric. Sempre secondo quanto dichiarato da Imparato, successivamente al suo debutto, ci saranno altrettanti annunci di veicoli elettrici: “Il primo veicolo elettrico completo arriverà nel 2024, e poi ci sarà un grande lancio per ogni anno fino al 2026. Dopo, tutti i nuovi veicoli Alfa Romeo saranno completamente elettrici”.