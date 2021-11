Il premio “Change The World” è nato in America nel 2015 e ha da sempre prestato molta attenzione alle nuove realtà imprenditoriali in grado di distinguersi per innovazione e talento nel panorama italiano. Fortune Italia, in particolare, ha da poco lanciato la seconda edizione di questo prestigioso riconoscimento.

Fortune Italia lancia la seconda edizione del premio “Change The World “

Come già accennato, Fortune Italia ha da poco lanciato la seconda edizione del premio “Change The World “ rivolto al mondo delle start-up. Per candidarsi, basterà compilare il form presente sul sito ufficiale di Fortune Italia entro il 15 novembre 2021.

I vincitori di questo premio, in particolare, potranno entrare a far parte dell’esclusiva “Change The World List”, prevede cinque categorie di candidatura: “Transizione Ecologica”, “Digitalizzazione-Innovazione-Competitività”, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, “Finanza Sostenibile”, “Inclusione e Coesione”.

Le candidature saranno valutate da un Comitato Scientifico, il quale avrà come obiettivo quello di di valorizzare le realtà aziendali distintesi per l’impatto sociale positivo delle loro strategie business. I requisiti fondamentali per entrare a far parte della “Change The World List” sono: la profittabilità, la proposta in termini di innovazione, la capacità di comunicare le strategie societarie in maniera efficace partendo dai ranking.

Leonardo Donato, editore di Fortune Italia, ha così dichiarato: “Dal 2015 il Premio Change the World di Fortune è un riconoscimento che valorizza le Startup più sostenibili, che utilizzano gli strumenti creativi del Business per aiutare il Pianeta. Siamo lieti del grande riscontro che la versione Italiana del premio, avviata lo scorso anno, ha riscosso già dalla sua prima edizione”.