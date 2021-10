Da moltissimi anni la nota azienda Eureka ha come scopo quello di rendere la vita dei propri clienti più semplice grazie a dei prodotti efficienti sia dal punto di vista estetico che pratico e soprattutto facili da usare. Uno degli ultimi prodotti dell’azienda è Eureka FC9, il nuovo aspirapolvere senza fili per solidi e liquidi 2 in 1. Sarà possibile acquistarlo in super sconto durante il mese di novembre grazie ad alcuni coupon.

Eureka FC9: il nuovo aspirapolvere 2 in 1 disponibile in offerta a novembre ad un super prezzo

Eureka FC9 è il nuovo prodotto presentato dalla nota azienda e punta tutto sulla pulizia e sull’efficienza. In particolare, si tratta di una aspirapolvere 2 in 1 in quanto non è solo in grado di aspirare ma è anche in grado di lavare allo stesso tempo. Questo è infatti reso possibile dalla presenza di un serbatoio di acqua pulita con una capienza di 750 ml accompagnato da un ulteriore serbatoio di 600 ml per l’acqua sporca. Questo permette di pulire a fondo tutte le superfici sia dai detriti asciutti che dai detriti bagnati.

Il nuovo prodotto dell’azienda garantisce una pulizia profonda con un tasso di sterilizzazione del 99,9%, grazie alla presenza della prima tecnologia al mondo di sterilizzazione dell’acqua elettrolizzata. Le prestazioni sono elevatissime grazie ad una potenza di 220W e con una aspirazione di 8000 Pa. Come già detto, si tratta inoltre di un aspirapolvere senza fili e che dispone di una autonomia di circa 35 minuti, dovuta alla presenza di una batteria di 2000 mAh.

Come già detto, durante il mese di novembre sarà possibile acquistarla ad un super prezzo scontato. Nello specifico, Eureka FC9 sarà acquistabile su Ebay al seguente link dall’11 al 13 novembre 2021 ad un prezzo scontato di 296,99 euro (anziché 379,99 euro) grazie al codice coupon PIT10PERTE ma non solo. Per i primi 100 acquirenti sarà offerto in regalo un flacone di soluzione detergente FC9 dal valore di 15,99 euro e, per i primi 50 acquirenti, sarà offerto in regalo un Mi Watch Lite dal valore di 56,99 euro.