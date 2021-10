Da qualche giorno, alcuni clienti Tim di rete fissa stanno ricevendo la proposta per attivare la nuova offerta XTE Cross 5G ad un prezzo davvero molto vantaggioso, in promozione.

L’offerta ha il primo costo mensile anticipato a 9,99 euro al mese poi si rinnova ogni mese a 14,99 euro al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione gratuita. Il metodo di pagamento di default è su credito residuo. Scopriamo insieme il bundle completo.

Tim XTE CROSS 5G ad un prezzo scontato per alcuni utenti

L’offerta xTE TIM Cross 5G prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico nazionale internet mobile fino a 2 Gbps in download (se c’è copertura 5G) dei quali 9 Giga utilizzabili anche nel resto dei Paesi dell’Unione Europea. E’ possibile attivare TIM Ricarica Automatica con pagamento del rinnovo dell’offerta su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate.

Le offerte xTE TIM Cross sono offerte cross selling perché riguardano alcuni già clienti di rete fissa selezionati che sono invitati ad attivare una nuova SIM ricaricabile TIM consumer con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile da un altro operatore nazionale. In più, prevedono un prezzo mensile scontato, salvo disdetta, fino a quando si mantiene attivo il fisso con TIM. Se il cliente TIM disattiva il fisso l’offerta mobile diventerà a 19,99 euro al mese.

In tutti i casi in queste offerte sono inclusi, senza ulteriori costi aggiuntivi, i servizi SMS di reperibilità “LoSai e ChiamaOra di TIM” e il piano base Tim Base19. I clienti TIM Unica, che decidono di addebitare il conto di questa offerta ricaricabile direttamente nella bolletta TIM di rete fissa, avranno “Giga illimitati” di traffico internet mobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli o altre offerte.