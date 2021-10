Giovedì la moneta virtuale Bitcoin ha continuato la sua ascesa verso un nuovo record, prolungando l’asset positivo di mercoledì e portando il valore di mercato delle criptovalute ai massimi storici.

Un bitcoin è stato recentemente scambiato a 65.701,33 dollari, in crescita del 2,92%, sebbene al di sotto del suo picco di quasi 67.000 raggiunto durante il giorno di negoziazione di mercoledì. Ora è al di sopra del suo precedente record di 64.895 dollari raggiunto la scorsa estate. Il token digitale è diminuito di circa il 50% durante i mesi estivi, raggiungendo i 32.000 a luglio, ma da allora è costantemente aumentato.

I guadagni di Bitcoin hanno anche spinto al rialzo altre criptovalute, tra cui Ether, XRP, Cardano, Polkadot, Stellar, Tezos e Binance Coin, che secondo un rapporto pubblicato mercoledì dagli strateghi di criptovalute di Fundstrat sono tutte “vicine ai propri breakout”.

Ether, il token più grande dopo il bitcoin, è aumentato di oltre l’11% giovedì, raggiungendo il suo valore più alto di quasi 4.400 dollari raggiunto a maggio, secondo CoinGecko.

I consigli dell’esperto

Il valore complessivo del mercato delle criptovalute è ora superiore a 2,7 trilioni di dollari.

La rapida ascesa delle valute digitali mostra come le scommesse sulle criptovalute si stiano diffondendo al di là del bitcoin tra l’entusiasmo per l’adozione più tradizionale di risorse digitali dopo il lancio del primo fondo negoziato in borsa collegato a future bitcoin negli Stati Uniti.

L’investitore miliardario della tecnologia Peter Thiel ha dichiarato mercoledì a The Information che il sistema politico degli Stati Uniti non è sostenibile. “Non so si dovrebbero investire risparmi in bitcoin acquistandoli a 60.000 dollari in questo momento“, ha detto Thiel al raduno della Federalist Society questa settimana.

“Ma sicuramente il fatto che sia arrivato ad un valore di 60.000 dollari è un segno estremamente promettente“, ha detto.