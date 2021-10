Il volantino Esselunga mette le ali ai propri sconti, promettendo ai consumatori la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi ed economici, e garantendo al consumatore alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna è attualmente disponibile, ricordiamo che ufficialmente scade il 20 ottobre, in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto limitate. Sfortunatamente le scorte distribuite sono inferiori alla richiesta, per questo motivo potreste non trovare disponibilità presso il negozio nelle vicinanze della vostra abitazione.

Esselunga: questi sono sconti da non perdere

A differenza delle solite campagne promozionali di Esselunga, nel corso delle quali l’azienda ha focalizzato la propria attenzione sulla telefonia o sull’elettronica, la corrente offerta tech si concentra sul mondo dei videogame. Il titolo in promozione è Fifa 22, l’ultimo capitolo di una delle saghe di simulazione calcistica più amate al mondo, che promette un gameplay ed una grafica completamente rinnovati, ad un prezzo finale di 49,90 euro.

All’interno dell’esperienza sarà possibile affidarsi nuovamente all’Ultimate Team, come anche a 17000 giocatori, 30 campionati e 300 squadre, tutti inseriti con regolare licenza. La cifra indicata è da considerarsi valida, tuttavia, solamente per l’acquisto della variante per PS4 (disco fisico), al momento infatti da Esselunga non risulta essere acquistabile la versione per Xbox o PC. Non sappiamo se verrà aggiunta la possibilità successivamente, anche se dubitiamo possa accadere.

Per maggiori informazioni consigliamo comunque la visione del sito ufficiale di Esselunga.