Vodafone non lascia la strada ad Iliad. Il provider inglese promette battaglia anche in autunno ed offre a tutti i nuovi utenti alcune iniziative molto vantaggiose in grado di unire soglie di consumo molto ampie e prezzi da vero ribasso. Le principali tariffe di Vodafone sono legate alla portabilità del numero da altro gestore.

Vodafone, le grandi offerte per il mese di Ottobre

La migliore promozione per la telefonia mobile prevista da Vodafone resta ancora la Special 100 Giga. Il gestore conferma questa tariffa con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 8,99 euro ogni trenta giorni.

Attraverso questa tariffa, Vodafone vuole creare un’alternativa concreta alla Giga 120 di Iliad. I clienti potranno beneficiare di un pacchetto speculare a quello del gestore francese, al netto di un prezzo anche inferiore.

Gli abbonati di Vodafone, in aggiunta al costo per il rinnovo mensile, dovranno aggiungere soltanto un prezzo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. I clienti inoltre avranno a loro disposizione anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. La ricaricabile di Vodafone è disponibile solo presso gli store ufficiali del gestore in Italia. Soltanto i clienti di Iliad avranno la possibilità di attivare online l’offerta.

Il gestore inglese ha previsto anche una seconda tariffa per i suoi clienti, la Special 50 Giga. Gli abbonati avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete ad un costo di 7,99 euro.