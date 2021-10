WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è l’offerta contro Iliad lanciata dal gestore nato dall’unione di Wind e 3 Italia. I clienti del low cost francese, insieme ai clienti di alcuni operatori virtuali, hanno l’opportunità di attivarla accedendo al sito ufficiale del gestore. Non sarò previsto alcun costo di attivazione, fatta eccezione per la spesa da affrontare al momento dell’acquisto, che riguarda soltanto la SIM e ammonta a 1,00 euro.

Passa a WindTre da Iliad e ottieni 101 GB ogni mese!

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad e MVNO che opteranno per l’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital dovranno affrontare una spesa di soli 7,99 euro al mese per ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

La tariffa è disponibile in versione Easy Pay. Dunque, ogni spesa dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti che desiderano attivare l’offerta andando incontro alla spesa di rinnovo tramite credito residuo potranno affrontare la stessa spesa e ricevere ogni mese 50 GB di traffico dati con l’offerta WindTre GO 50 Star + Limited Edition.

L’attivazione delle tariffe citate può essere effettuata soltanto dai clienti che procederanno con il trasferimento del numero. Di seguito la lista completa degli operatori indicati da WindTre:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.