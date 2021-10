Alcuni clienti di rete fissa del noto operatore telefonico arancione potranno attivare anche un’altra offerta mobile convergente ad un prezzo davvero pazzesco. In particolare, WindTre sta proponendo l’offerta convergente denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra con un prezzo di partenza di soli 3,99 euro al mese. Ecco di seguito i dettagli.

Nuova offerta convergente di WindTre per alcuni clienti di rete fissa a partire da 3,99 euro al mese

Nuova interessante opportunità quella proposta da WindTre. Come già accennato, infatti, il noto operatore telefonico arancione sta permettendo ad alcuni suoi clienti di rete fissa di attivare sulla propria scheda SIM una nuova offerta mobile convergente. L’offerta in questione è denominata WindTre MIA Super Fibra ed è attualmente sponsorizzata dall’operatore tramite alcune campagne promozionale via SMS oppure via email. Ecco di seguito un esempio del messaggio: “Solo per te che a casa sei già cliente WINDTRE, tutti i vantaggi della nostra Top Quality Network anche per il tuo smartphone ad un prezzo straordinario!”

Nello specifico, gli utenti che la attiveranno potranno usufruire di Giga pressoché illimitati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 100 SMS sempre verso tutti. Potranno quindi attivare l’offerta convergente tutti gli utenti a cui è intestata l’offerta di rete fissa e si potrà attivare o su una nuova scheda SIM o effettuando la portabilità da altri operatori con la scheda SIM che si possiede. Il costo mensile dell’offerta mobile è personalizzato e varia da 3,99 euro a 6,99 euro. L’utente che la attiverà potrà inoltre attivare giga senza limiti per navigare anche su due ulteriori numeri WindTre.