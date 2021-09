La nuova settimana WinDay del brand unico WindTre, compresa tra il 20 e il 26 Settembre 2021, riserva una serie di iniziative riepilogate di seguito, per tutti i clienti iscritti al programma gratuito. Si parte con il regalo del Lunedì. Alla fine di questa settimana arriverà il nuovo concorso Di Più Weekend.

WinDay è il programma di fidelizzazione del brand unico WindTre che offre ai clienti aderenti dell’operatore, degli sconti e dei regali di vario genere, ogni giorno della settimana. Scopriamo insieme i premi della settimana.

WinDay di WindTre: ecco i premi della settimana

In occasione della giornata di lunedì 20 Settembre 2021, WindTre ha regalato uno sconto del 20% su macchine e capsule Nescafè Dolcegusto, utilizzabile a fronte di una spesa minima di 13 euro. Ieri, martedì 21 Settembre 2021, sarà la volta dell’ormai consueto MUSIC QUIZ. Il gioco musicale mediante il quale i clienti iscritti a WinDay possono provare a vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura indovinando tutte le canzoni.

Oggi, mercoledì 22 settembre, è invece dedicato al concorso a premi Instant Win che metterà in palio 3 bundle composti da una uno smartwatch Garmin Fenix 6 solar e una bilancia smart. Lo smartwatch dispone di un display da 1,3 pollici con ghiera in acciaio inossidabile e i sensori GPS, Glonass e Galileo; è resistente agli urti e all’acqua, con un impermeabilità fino 10 ATM. Il cinturino è da 22 mm.

La settimana WinDay continuerà Giovedì 23 Settembre 2021, quando all’interno dell’applicazione WindTre saranno resi accessibili i due concorsi a premio denominati Win Giga Quiz e Win Quiz. I primi 50 clienti più rapidi nel rispondere esattamente alle domande proposte, otterranno gratuitamente l’opzione WinDay 1000. In palio anche uno smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128GB, assegnato con un’estrazione casuale del vincitore.

Verrà riproposta ancora una volta, per il fine settimana intercorrente tra Venerdì 24 a Domenica 26 Settembre 2021, l’ormai tradizionale iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua” che consentirà di scegliere un film gratuito in streaming da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI.