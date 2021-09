I motori elettrici stanno invadendo sempre più il mercato automobilistico soprattutto perché ritenuti più ecologici dei classici diesel o benzina. Uno studio rivela che non è così purtroppo, di fatto le emissioni prodotte sono nettamente superiori.

Diesel: inquina meno di un motore elettrico

Per valutare quanto effettivamente un motore impatti in modo negativo sull’ambiente, bisogna considerare tutte le fasi della sua vita. Dalla produzione, al periodo di utilizzo fino ad arrivare allo smaltimento.

Ebbene è proprio questo il punto debole delle vetture elettriche. Lo smaltimento. Per smaltire una vettura alimentata ad energia elettrica, infatti, si producono circa il doppio delle emissioni prodotte da una vettura diesel.

Una vettura elettrica, per essere più ecologica di un motore diesel, dovrebbe percorrere almeno 580.000 chilometri nell’arco del suo utilizzo. In pratica dovrebbe restare in circolazione per quasi 40 anni. Capite bene che è un lasso di tempo abbastanza eccessivo.

Bisogna anche considerare che tra 40 anni potrebbero essere stati sviluppati nuove tipologie di vetture che causeranno l’abbandono dell’elettrico.