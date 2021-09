In questo mese di Settembre, una sorpresa è arrivata per tutti gli abbonati di Netflix. La piattaforma streaming infatti ha finalmente rilasciato sulla piattaforma i primi episodi dell’ultima stagione de La casa di carta. Dallo scorso 3 Settembre, gli appassionati della popolare serie tv spagnola possono gustarsi i primi cinque episodi.

La casa di carta, le date per l’uscita dei nuovi episodi su Netflix

Nel corso di quest’anno, in più occasioni Netflix ha dovuto rinviare il lancio de La casa di carta. L’annuncio della piattaforma con la prima disponibilità di episodi per il 3 Settembre è giunto a seguito di una serie di ritardi, dovuti principalmente ai protocolli sanitari e alla pandemia da coronavirus. Netflix ha cercato di ingannare la lunga attesa con una serie di materiale esclusivo, tra trailer e contenuti extra via social.

A differenza delle precedenti stagioni, per l’ultima parte de La casa di Carta Netflix ha deciso di divide in due parti l’uscita dei nuovi episodi. Se la prima parte della quinta stagione è prevista per questo mese di Settembre, per i cinque episodi che concluderanno il corso narrativo della serie sarà necessario attendere sino al prossimo Dicembre.

La conclusione de La casa di carta chiuderà il ciclo narrativo di una delle produzioni più popolari di sempre. Al tempo stesso, però, il racconto potrebbe continuare anche negli anni a venire. Netflix ha già alcuni spin off da proporre a partire dal 2022. Allo stato attuale però ancora non sono chiari quali potrebbero essere i progetti futuri relativi agli spin off. Ulteriori informazioni saranno previste, presumibilmente, entro la fine dell’anno.