Vodafone non perde terreno nel campo delle telefonia mobile e dopo un’estate da protagonista sul mercato, il provider inglese è pronto a rilanciare le sue tariffe dedicate a tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone, le due migliori tariffe di inizio Settembre

Una particolare riconferma di Vodafone è data dalla tariffa Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per gli utenti sarà di 8,99 euro ogni mese.

Questa promozione si impone al grande pubblico come vera e grande alternativa alla Flash 120 di Iliad. I clienti dell’operatore inglese all’atto dell’attivazione, oltre al prezzo mensile, dovranno aggiungere solo una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Per gli abbonati di Vodafone è però prevista una grande novità. Con la Special 100 Giga ci sarà la garanzia di un costo bloccato per il primo semestre di abbonamento. Non sono previste quindi rimodulazioni nei primi sei mesi.

I clienti che scelgono questa promozione di Vodafone potranno chiedere ulteriori informazioni in uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Per gli clienti attuali di Iliad è prevista inoltre l’attivazione online.

Insieme alla tariffa con 100 Giga, Vodafone mette anche a disposizione la promozione Special 50 Giga. In questo caso per tutti gli abbonati ci sono consumi infiniti per le chiamate e gli SMS con 50 Giga per internet. Il prezzo è di 7,99 euro.