Se dovete effettuare un acquisto su Amazon non potete non sfruttare questa offerta. Infatti l’e-commerce più famoso del mondo vi regala 6 euro da spendere come volete.

Amazon: come avere i 6 euro in regalo

Per tutto il mese di settembre sarà possibile accedere a questa offerta e portarvi a casa 6 euro totalmente gratuiti.

Non dovrete fare altro che ricaricare il vostro account Amazon con un credito di almeno 60 euro. Fatto ciò, vi saranno detratti 6 euro dal vostro ordine successivo.

Se ad esempio siete interessati ad approfittare di una delle offerte segnalate da noi, come ad esempio un tappetino da gaming, potrete sfruttare questo regalo.

Il prodotto originariamente ha un costo di 15,99 euro, ma ora lo troviamo in offerta a soli 7,99 euro. A questi vanno sottratti anche i 6 euro in regalo, arrivando a pagare così solo 1,99 euro per questo prodotto.

Il totale da pagare risulterà però zero, visto che la parte mancante verrà detratta dal credito appena ricaricato. Avrete così ancora a disposizione 58,01 euro sul vostro account Amazon.

Fate attenzione. Per ottenere lo sconto dei 6 euro dovrete cliccare sull’apposita spunta nel momento in cui effettuate la ricarica.

Ultima nota da sottolineare è l’unica limitazione imposta per accedere alla promozione. Infatti “è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti”.

Tra i prodotti esclusi dall’offerta, infine, Amazon include contenuti digitali, libri, Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi.