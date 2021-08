WhatsApp sta continuando ad elaborare delle soluzioni per rendere l’esperienza dell’utente sempre più accattivante. Di fatto, dopo la recente novità dei messaggi effimeri, WABetaInfo ha documentato lo sviluppo di una funzione che prende ispirazione da Facebook Messenger o Instagram, ossia le reazioni ai messaggi. Non era mai stata implementata prima nell’app di messaggistica, quindi è lecito pensare che si tratta di una manovra per andare a colmare il gap con la concorrenza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: ecco uno screen di come sarà la nuova funzione

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno sicuramente elaborato e successivamente aggiunto delle funzioni molto interessanti nel corso degli anni, e pare che anche ora stiano rendendo concreta l’ultima funzione con una schermata che mostra un messaggio di WhatsApp che esorta l’utente ad aggiornare l’app al fine di visualizzare correttamente la reazione ricevuta. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che è ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora possibile sapere una quantità di informazioni a riguardo, come ad esempio il momento in cui arriverà e le modalità di funzionamento.

La schermata che vi abbiamo mostrato sopra si tratta di una versione beta di WhatsApp per Android, ma le reazioni saranno ovviamente disponibili anche nella versione per iOS e Web/Desktop. Come detto poc’anzi, è ancora presto per stabilire quando avremo il piacere di utilizzare questa nuova funzione. Solitamente, il tempo che passa dalla prima volta che si palesa una nuova funzionalità e la sua effettiva implementazione non viene chiarificato sin da subito.