Nuova proroga per le offerte PosteMobile Creami WOW 10 GB, Creami WeBack e Creami Style, che possono ancora essere attivate fino al 7 settembre 2021.

Non possiamo escludere che, avvicinandoci alla data del 7 settembre, l’operatore virtuale proroghi nuovamente le offerte che stiamo andando a proporvi. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile: offerte attivabili fino al 7 settembre 2021

Creami WOW 10 GB mette a disposizione 10 Giga in 4G+ (velocità di navigazione in download fino a 300 Mbps e 50 Mbps in upload), Credit illimitati per chiamate e SMS a 4,99 euro al mese. L’offerta è dedicata a chi acquista online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile, con o senza portabilità del numero. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso (la spedizione è gratuita).

Creami WeBack è dedicata ai clienti che richiedono online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità e mette a disposizione Credit illimitati per chiamate e SMS e 50 Giga in 4G+ a 9,99 euro al mese. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso (la spedizione è gratuita). L’offerta prevede l’erogazione di un bonus di ricarica di 1 euro ogni 10 GB non utilizzati che verrà emesso nella data prevista per il rinnovo del piano, prima dell’addebito del canone mensile.

Creami Style è l’offerta dedicata ai clienti che richiedono online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile (senza vincolo di portabilità) e mette a disposizione 5 GB di traffico internet e 500 Credit da utilizzare per chiamate e SMS al costo di 5 euro al mese. Il costo della SIM è di 20 euro, con 10 euro di traffico telefonico incluso, mentre la spedizione è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.