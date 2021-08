A partire da ieri, 9 agosto 2021 tutti i nuovi clienti TIM che provengono da WindTre possono attivare nei negozi TIM aderenti e fino ad esaurimento codici interni la nuova offerta mobile ricaricabile Tim Power Pro a 8,99 euro al mese.

L’offerta Tim Power Pro include, senza costi aggiuntivi, i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il profilo tariffario Tim Base19 preattivato nelle nuove attivazioni. Scopriamo insieme il bundle completo.

Tim Power Pro a meno di 10 euro al mese

Tim Power Pro prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in download a 8,99 euro al mese su credito residuo. Durante la fase di attivazione della nuova SIM si potrebbe attivare in automatico il servizio TIM Safe Web Plus Mobile a 1,99 euro al mese con primo mese gratuito. Il nuovo cliente potrà comunque richiedere al rivenditore di non attivare il servizio automaticamente.

Allo stesso modo, è possibile scegliere se attivare o meno il servizio TIM Sempre Connesso, che in ogni caso si potrà disattivare successivamente. L’offerta Tim Power Pro è attivabile nei rivenditori autorizzati e aderenti dai nuovi clienti TIM che acquistano e attivano una nuova sim ricaricabile TIM e richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) con provenienza Wind Tre. Per chi proviene da altri operatori sono previste altre offerte commerciali.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito (per adesso), i minuti e gli SMS sono tariffati alle stesse condizioni nazionali, mentre per il quantitativo di traffico dati è previsto un limite mensile. Nelle offerte mobile a 8,99 euro al mese il limite, secondo la formula attuale, dovrebbe essere di 5 Giga al mese.