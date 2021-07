A partire da ieri, lunedì 26 Luglio 2021 sono entrati in vigore la nuova rimodulazione tariffaria di Vodafone, con la quale alcuni già clienti privati ricaricabili ricevono fino a 1,99 euro al mese di aumento sulla loro offerta di rete mobile.

Come già anticipato qualche mese fa, in base alle condizioni dell’offerta attualmente attiva sulla SIM Vodafone del cliente, l’aumento di prezzo può essere pari a 1,99 euro al mese, 0,99 euro al mese o 0,49 euro al mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: partiti ieri gli aumenti mensili per alcuni clienti

Questa nuova rimodulazione era stata ufficializzata il 22 Giugno 2021. In quell’occasione, Vodafone aveva dichiarato di investire costantemente nel miglioramento della sua rete mobile, con lo scopo di offrire un servizio più performante e soddisfare l’esigenza di connessione in Italia. I clienti coinvolti da questa variazione di prezzo, erano stati avvisati tramite SMS sempre a partire dal 22 Giugno 2021.

Inoltre, dal 25 Giugno 2021 e fino a ieri 25 Luglio 2021, l’operatore ha permesso ai clienti interessati di attivare gratuitamente Giga aggiuntivi per 12 mesi oppure sottoscrivere un’offerta alternativa dedicata, in ogni caso chiamando il 42590 dalla propria SIM coinvolta. In alcuni casi, come offerta alternativa veniva proposta ad esempio la Vodafone Special Giga, che secondo alcune testimonianze, offriva minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati in 4G.

Si specifica infine che non è escluso che ci possano essere altre modifiche in futuro, come quelle avvenute dal 31 Maggio 2021, dal 23 Giugno 2021 e dal 2 Luglio 2021. Al momento queste sono le uniche notizie che abbiamo in merito, nel caso dovessero sopraggiungerne altre, non mancheremo di avvisarvi.