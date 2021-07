A quanto pare il malware Joker è tornato, il famoso programma malevolo spesso fa parlare di se, torna infatti con una cadenza anche abbastanza regolare a tormentare gli sfortunati utenti Android, esso è infatti uno tra i più pericolosi dal momento che il suo animo Spyware prende il controllo del device e inizia a copiare e rubare i dati più importanti con un’ovvia compromissione della privacy.

Joker spesso viene individuato all’interno dello Store, ogni colta viene rimosso ma i suoi creatori spesso ne modificano la struttura e il modo in cui funziona in modo da renderli irriconoscibile ai controlli di Google, la quale può solo attendere le segnalazioni per poi procedere all’eliminazione delle app infette.

Il malware una volta penetrato con il suo camuffamento chiederà dei permessi anche abbastanza profondi e in seguito si nasconderà in modo da evitare l’eliminazione, queste vengono dette misure di permanenza, inserite appositamente per evitare l’eliminazione facile con la semplice disinstallazione.

Le applicazioni infette

Ecco le undici applicazioni infette da Joker:

Free Affluent Message

PDF Photo Scanner

delux Keyboard

Comply QR Scanner

PDF Converter Scanner

Font Style Keyboard

Translate Free

Saying Message

Private Message

Read Scanner

Print Scanner

Controllate nel vostro smartphone e nel caso eliminate immediatamente l’applicazione anche se, la scelta più efficace sarebbe quella di effettuare un hard reset del dispositivo, in tal modo eliminerete ogni modifica portata avanti da Joker, fate attenzione però, questa pratica eliminerà tutti i dati sul device, resta però l’unico modo di eliminare ogni modifica ad ogni livello.