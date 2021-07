I numismatici italiani sono soprattutto a caccia delle vecchie Lire, ma anche dollari statunitensi o sterline inglesi se sono in buono stato, anche perché possono valere ugualmente tantissimo. Tuttavia, da qualche anno a questa parte, si stanno interessando anche agli Euro. Infatti, nonostante non siano monete di antiquariato, alcune di queste possono valere davvero un tesoretto.

Spesso succede che, al momento del conio, c’è stato qualche errore in particolare che hanno reso uniche queste monete e altre hanno un valore molto alto perché sono state testimoni di un evento importante. Come sempre, è bene ricordare che il valore di una moneta dipende anche dallo stato in cui si trova. Quindi, se presenta particolari segni di usura, potrebbe perdere di valore.

Monete rare: questi euro possono valere davvero un sacco