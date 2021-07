Dopo che abbiamo visto le offerte tech a meno di 2 euro, ci sono altre offerte che potrebbero interessarvi. Infatti, c’è un’iniziativa che prende il nome di Amazon Warehouse, ossia la sezione dello store che è dedicata ai prodotti usati e rivenduti a prezzi molto bassi. Infatti, dal 23 luglio al 29 luglio i clienti avranno la possibilità di beneficiare del 30% di sconto su vari articoli. Lo sconto sul prezzo verrà visualizzato nella pagina di ciascun prodotto e verrà applicato in via diretta al carrello.

I prodotti usati da Amazon hanno la garanzia, sono funzionanti e spesso sono pari al nuovo, anche se a volte hanno qualche piccola imperfezione sullo scatolo come graffi o segni di usura, il motivo anche per cui sono commercializzati a prezzi minori. Questo non deve assolutamente rappresentare un limite dell’acquisto ma anzi, una vera e propria opportunità per far sì che tanti articoli siamo vostri risparmiando molti soldi.

Amazon Warehouse: gli sconti su questa TV sono incredibili

Sicuramente un esempio che possiamo fare è l’ottima smart TV Samsung UE43TU7190UXZT. Di solito è disponibile a 341,98 euro, ma oggi lo e a 239,39 euro grazie allo sconto del 30%. È un prodotto che possiede un display da 43 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD e che garantisce un’esperienza di visione immersiva, grazie ai colori vividi, intensi e realistici. È dotata di un processore Crystal 4K e della tecnologia HDR, la quale riesce a riprodurre tutti i contenuti multimediali alla massima risoluzione.

Un’altra caratteristica incredibile è la possibilità di fare accesso da remoto tramite il mirroring del display del vostro PC sullo schermo tramite wireless, potendo accedere persino al PC dell’ufficio per aprire e svolgere le varie mansioni lavorative dal vostro divano. Poi si aggiunge la compatibilità con i vari assistenti vocali come Alexa, Google Asisstant e Bixby. In più anche un one remote control che renderà tutto più semplice per la ricerca dei vostri contenuti preferiti dal decoder alla console di gioco e così via.