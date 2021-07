Netflix: annuncio di lavoro insolito, guadagnare 850 euro guardando la tv ora è possibile

Si dice “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”, e a pensarci bene, non è poi una citazione così sbagliata. Ognuno di noi ha delle passioni nascoste nel cassetto o perennemente celate nei pensieri, che nella minor parte delle volte diviene realtà. Che sia l’amore per la fotografia, per lo spettacolo, per la danza, per il pattinaggio, per i bambini, per le lingue e tanto altro, i sogni son desideri e tutti possiamo realizzarli con la giusta costanza. L’iniziativa della piattaforma di scrittura professionale e aiuto accademico EduBirdie ne è l’esempio lampante. Questa ha trasformato in una professione uno dei passatempi più praticati da inizio pandemia: guardare serie TV su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video.

Netflix: cosa riporta l’annuncio

L’annuncio di lavoro è approdato sui canali di EduBirdie e riporta la ricerca di circa 20 “smart watcher” pronti a trascorrere ore guardando serie tv. L’obiettivo? Capire quali tra gli show del momento porta le persone a studiare di più.

I requisiti fondamentali sono due: guardare perennemente serie TV, ed essere studenti, sia veri, sia “nel cuore”. Come è possibile leggere sul blog ufficiale dell’azienda: “Non importa se sei attualmente iscritto all’università o se studi lo spagnolo da solo. Dimostraci che sei disposto a imparare cose nuove“.

In cambio si avrà accesso a ben 1000 dollari (ricevuti “una tantum”), e l’accesso ad un mese di abbonamento a Netflix o Prime Video.

Cosa richiede l’azienda? Semplice. La mansione è molto semplice: gli smart watcher dovranno guardare cinque serie TV presenti sui cataloghi di Netflix e Amazon Prime, in aggiunta ad altre cinque selezionate da EduBirdie tra i programmi più visti in generale e nel mese di luglio. Per arrivare a guadagnare, ogni spettatore dovrà guardare almeno tre episodi delle dieci serie TV selezionate. Dopodiché dovrà compilare un questionario in cui comunicherà il livello di ispirazione e motivazione raggiunto dopo l’esperienza di fruizione dei contenuti.

La posizione è aperta esclusivamente ai residenti di Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Irlanda e Singapore di età superiore a 21 anni.