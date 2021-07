Xiaomi potrebbe presentare ben 13 nuovi device nel corso della seconda metà dell’anno. In attesa di poter avere maggiori informazioni ufficiali sui vari device, stanno emergendo molte indiscrezioni a riguardo.

I dispositivi più attesi sono certamente quelli appartenenti alla famiglia Mi MIX 4 e Mi CC11. Stando alle nuove informazioni scovate da Kacper Skrzypek, Xiaomi si affiderà ai chipset di Qualcomm per i nuovi device.

La collaborazione tra Xiaomi e Qualcomm sembra sempre più stretta ultimamente e queste informazioni non fanno che confermare la partnership. Secondo quando svelato dal leaker, due nuovi smartphone saranno spinti dal SoC del chipmaker americano.

Xiaomi sta lavorando a vari smartphone basati su SoC Qualcomm

Il primo è stato ufficializzato dalla FCC ed è conosciuto con il nome in codice “vili“. Questo device è caratterizzato dal numero di modello 2107113SG e si preannuncia come un top di gamma. Infatti, il device sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Al momento non è chiaro se si tratta del Mi 11T o di uno smartphone appartenente alla famiglia Mi MIX 4. In ogni caso, ci aspettiamo un display AMOLED con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e refresh rate a 120Hz .

Il secondo device è conosciuto con il nome in codice “lisa” e sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G. In questo caso ci aspettiamo un display con supporto al refresh rate a 90Hz e aspect ratio da 20:9. Le prime indiscrezioni indicano che potrebbe essere presente una fotocamera frontale integrata sotto il display.

Per questo dispositivo ci aspettiamo una fotocamera principale Samsung GW3 da 64MP, una ultra-wide e una telemacro. Il sistema sarà in grado di registrare in 8K e supportare i 960 FPS per i video in slow-motion.