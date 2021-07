Nelle scorse ore, Xiaomi ha confermato i device che riceveranno l’update alla MIUI 13 basata su Android 12. Il produttore inoltre, ha indicato quali saranno i dispositivi Redmi e POCO che saranno coinvolti nelle prime fasi del rilascio.

Dopo aver confermato i device realizzati direttamente da Xiaomi, il brand si è concentrato sugli smartphone realizzati dalle controllate. Purtroppo, non sono state specificate le tempistiche di pubblicazione dell’aggiornamento, ma il produttore assicura i propri utenti che sta lavorando sulla nuova versione del sistema.

Xiaomi attualmente è impegnata nella realizzazione della versione beta per i principali flagship, ma sta lavorando anche per portare il sistema operativo su tantissimi device. Tra questi spiccano anche quelli di Redmi e POCO che saranno aggiornati subito dopo.

Xiaomi aggiornerà ad Android 12 tutti questi device Redmi e POCO

In particolare, i device Redmi che riceveranno l’aggiornamento saranno:

Redmi 10X / 10X Pro

Redmi Note 9 (serie)

Redmi Note 10 (serie)

Redmi Note 8 2021

Redmi 9T (serie)

Redmi K30

Redmi K40 Gaming

Per quanto riguarda il brand POCO invece, Xiaomi ha confermato che questi device saranno aggiornati alla MIUI 13 basata su Android 12:

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3 (serie)

POCO M2 Pro

POCO M3 (serie)

L’arrivo della MIUI 13 e di Android 12 poterà con se tante novità software e Xiaomi sta ottimizzato il sistema per renderlo compatibile con tutti i device. L’unica certezza riguardo l’update è che arriverà in anteprima per il mercato Cinese a Asiatico. A distanza di qualche settimana inizierà la fase di rilascio anche per le versioni global dei device.