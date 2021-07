Sembra che la pandemia abbia prodotto altre peripezie per gli utenti, i quali sarebbero entrati in crisi semplicemente scrutando il web per più informazioni in merito. La malattia da computer, o smartphone o qualsiasi altro dispositivo che sia connesso alla rete Internet, ha preso un po’ tutti.

Ci sono infatti ancora persone che credono alle varie profezie come ad esempio quelli di Nostradamus che dovrebbero addirittura avverarsi entro questo 2021. Praticamente non si tratta altro che di quella fine del mondo che già durante lo scorso 2012 fortunatamente tutti scampammo perché si rivelò solo una bufala, come del resto tutti già sapevano. Attualmente sembra che ci sia ancora qualcosa a cui i soliti catastrofisti stiano a credere.

Nostradamus e le profezie di fine del mondo: eccone alcune

Con l’elenco che abbiamo già stilato in altre situazioni, ricordiamo quali sono le credenze a cui qualcuno da ancora fiducia. Ricordiamo al contempo di non credere alle fake news, e quindi a tutte quelle notizie che riportano di situazioni al limite del possibile.