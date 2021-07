Samsung ha molti nuovi dispositivi in arrivo e quasi tutti i dettagli di quest’ultimi sono trapelati. Dal Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 con S Pen all’attesissima serie Galaxy Watch 4, abbiamo una buona idea di cosa aspettarci dalla lineup autunnale. Tutto ciò che manca è una data di quando vedremo effettivamente il lancio di tutti questi nuovi dispositivi, ma un nuovo rapporto sta finalmente completando i dettagli.

Secondo la testata giornalistica coreana Digital Daily, Samsung ha ‘confermato’ il suo prossimo evento Galaxy Unpacked per l’11 agosto, trasmesso online alle 10:00 ET. Il rapporto attribuisce la data a un funzionario non specificato della società, anche se vale la pena notare che non è stato ancora inviato alcun teaser o invito quindi dovremo attendere la conferma.

Galaxy Watch 4: il wearable potrebbe essere presente all’evento

Tuttavia, questa voce non dovrebbe sorprendere i fan di Samsung. I tre eventi Unpacked estivi più recenti dell’azienda si sono svolti il ​​5 agosto 2020, il 7 agosto 2019 e il 9 agosto 2018. Anche questo capita un mercoledì, che corrisponde alla consueta scelta dei giorni feriali di Samsung. Quindi, anche se questa data potrebbe non essere ancora ‘confermata’, si allinea bene con gli eventi passati.

Oltre alle nuove iterazioni della serie Z e ai primi orologi Wear OS di Samsung in quasi un decennio, non saremmo sorpresi di vedere le Galaxy Buds 2 che sono trapelate poco più di una settimana fa. Se l’11 agosto sará la data corretta, manca poco più di un mese a un mucchio di dispositivi nuovi di zecca da provare.