Grandi acquisti per Qatar Airways che si è aggiudicata il nuovissimo aereo di lusso prodotto da Boeing. Atterrato a Malpensa, questo Boeing 787-9 offre anche una business class con suite. Viaggiare su questo modello sarà un vero piacere, ovviamente solo se la rotta Doha-Milano è compatibile con le vostre esigenze. Ecco tutti i dettagli di questo meraviglioso veivolo.

Benvenuti a bordo del nuovissimo Boeing 787-9

Benvenuti a bordo del nuovissimo Boeing 787-9, seduti nella vostra nuova suite disponibile nel settore business class. No, non si tratta di un sogno, ma del nuovo acquisto di Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar.

Qatar Airways’ Boeing 787-9 Dreamliner is scheduled to fly passengers with utmost comfort and safety measures from Doha to Athens, Barcelona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid and Milan. #GoingPlacesTogether #QatarAirways pic.twitter.com/iF4kN1ySqf — Qatar Airways (@qatarairways) July 4, 2021

Volare su questo Boeing sarà davvero speciale. Partiamo dalla economy class che offre poltrone Recaro con braccioli singoli dedicati. Dotate di un monitor touch Panasonic da 13 pollici, è possibile godere di un ottimo intrattenimento tra film, serie TV e musica. Inoltre ogni postazione è dotata di un supporto per dispositivi elettronici quali smartphone, tablet e laptop che possono essere abbinati allo schermo così da trasmettere i propri contenuti e guardarli comodamente seduti in poltrona.

Check out the latest arrivals on board as there are more than 4,000 entertainment options on #OryxOne to keep you entertained during your flight with #QatarAirways. pic.twitter.com/UJDhUPSk6f — Qatar Airways (@qatarairways) July 3, 2021

Infine ogni passeggero ha a disposizione uno slot per la ricarica wireless compatibile con tutti gli smartphone che supportano questa tecnologia e cuffie Bluetooth personali per poter ascoltare i contenuti desiderati senza disturbare il vicino di poltrona.

Business class suite

Il Boeing 787-9 di Qatar Airways offre al suo interno una business class dotata di suite dove ogni passeggero ha a disposizione uno spazio completamente isolato da porte scorrevoli, azionabili con un semplice tasto.

Le poltrone sono reclinabili fino a 2 metri e lo spazio per potersi rilassare godendosi il viaggio non manca di certo. Ovviamente il costo, rispetto alla economy class, è più alto, ma la possibilità di poter volare in totale privacy è un privilegio che non ha prezzo. Qatar Airways, che ha fatto della Dreamliner il suo più grande business, lo sa molto bene.

Dopo la vendita record di Boeing a United Airlines ora l’azienda sta ancora facendo parlare di sé. Ci auguriamo che questa brillante ascesa possa continuare per molto tempo ristabilendo i fasti di un tempo.