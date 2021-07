Rick and Morty: dopo una lunga attesa, si sente finalmente parlare della quinta stagione

Rick and Morty non è il classico cartone animato per bambini, questa serie animata creata e ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, affronta tematiche diverse dalla norma, che toccano addirittura il cosmic horror. La sua varietà di argomenti fanno sì che questo show sia amato in tutto il mondo dal 2013 (anno del debutto). Ebbene, la quinta stagione è già sbarcata negli Stati Uniti (esattamente il 20 giugno), ma quando arriverà in Italia?

Rick and Morty: data d’uscita e nuovi doppiatori della season 5

Dove eravamo rimasti: la quarta stagione era giunta sui piccoli schermi divisa in due parti, pertanto, nulla toglie che possa accadere la stessa cosa alla season 5 di Ricky and Morty. Attualmente non si sa ancora nulla sull’arrivo in Italia, ma possiamo sbilanciarci affermando che la quinta stagione potrebbe arrivare a fine luglio, o al massimo nel mese di agosto.

Quanti saranno invece gli episodi? Il numero di puntate resta sempre lo stesso: dieci episodi a stagione, visto e considerato che Adult Swim (il network proprietario della serie) ha in piano di produrne altri 70. Al momento le uniche informazioni trapelate dalla serie tv Rick and Morty, sono i titoli noti dei primi quattro episodi: Mort Dinner Rick Andre, Mortyplicity, A Rickconvenient Mort, A Rickconvenient Mort.

Per quanto riguarda i doppiatori, sentiremo: