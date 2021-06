Esselunga ha recentemente rinnovato le proprie offerte, lanciando una campagna promozionale veramente molto interessante, impreziosita dalla possibilità di acquisto di uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, ad un prezzo molto più basso delle più rosee aspettative.

Il risparmio è alla portata di tutti, il cliente che vorrà approfittare della campagna promozionale di Esselunga, deve sapere che ha validità fino al 30 giugno 2021, e che le scorte disponibili in negozio sono estremamente limitate (né sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale). Per questi motivi consigliamo una rapida decisione, onde evitare di non avere la possibilità di godere dell’ottimo prezzo.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, al suo interno troverete le migliori promozioni del periodo, con tantissimi codici sconto da cogliere subito al volo.

Esselunga: la spesa è ridottissima su un grande prodotto

Il volantino esselunga rende felicissimi gli utenti che da tempo stavano aspettando l’occasione giusta per acquistare un Apple iPhone 12, al giorno d’oggi infatti sarà possibile raggiungerlo a soli 729 euro, una cifra di tutto rispetto considerata la qualità generale del prodotto stesso, per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria espandibile, ed ovviamente connettività 5G.

Scorrendo la scheda tecnica notiamo la presenza di tante piccole chicche da non lasciarsi sfuggire, come il bellissimo display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, processore hexa-core A14 bionic, 4GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, sensore TrueDepth anteriore con riconoscimento del viso 3D, e batteria non troppo capiente (sempre il tallone d’Achille di tutti gli iPhone).

I dettagli della nuova campagna promozionale sono disponibili sul sito di Esselunga.