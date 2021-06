Le promozioni in casa MediaWorld tornano a fare la voce grossa nella rivendita di elettronica, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di godere di alcuni dei migliori sconti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, con possibilità di accesso ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli di alcun tipo. Gli utenti possono anche optare per la cosiddetta rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: le migliori occasioni mobile

Le occasioni disponibili da MediaWorld sono davvero tantissime, e quasi uniche nel proprio genere, volendo soffermarci solamente sui dispositivi mobile, possiamo incrociare ottime chance di risparmio da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. In particolare gli utenti potranno acquistare Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro, Oppo A94 a 299 euro, Apple iPhone 12 a 759 euro, Samsung Galaxy A12 a 179 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Apple iPhone 12 Pro a 1099 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Oppo A53s a 159 euro, TCL 10 Plus a 199 euro, Samsung Galaxy S21 a 829 euro o Apple iPhone 11 a 669 euro, per finire con Oppo Find X3 Pro a 949 euro e Xiaomi Mi 11i a soli 599 euro.

Come avete potuto voi stessi notare ne avrete per tutti i gusti, dalla fascia alta della telefonia mobile, a scendere verso i modelli decisamente più economici ed alla portata. Se volete conoscere la campagna, collegatevi qui.