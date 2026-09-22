Street Fighter, il trailer mostra tutte le mosse dal videogioco

Il nuovo trailer di Street Fighter è arrivato e sceglie una strada piuttosto diretta: mettere in fila, una dopo l’altra, tutte le mosse speciali prese dai videogiochi che finiranno nel film live action. Niente grandi rivelazioni di trama, nessun dialogo memorabile, solo colpi. Ed è esattamente il tipo di materiale che i fan della serie aspettavano da mesi, perché è lì che si capisce quanto un adattamento abbia davvero studiato la fonte oppure no.

Nel filmato, breve ma piuttosto denso, scorrono lo Shoryuken, lo Yoga Mummy di Dhalsim con quella sua traiettoria aerea impossibile, i Cento Calci di Chun-Li, la Buffalo Headbutt di Balrog, il Dragonlash Kick arrivato direttamente da Street Fighter 7 e i Cento Schiaffi. Un campionario che sembra pensato per far scattare il riconoscimento immediato in chi quelle animazioni le ha mandate a memoria sui cabinati o sul pad. Un trailer precedente aveva già giocato con la nostalgia in modo ancora più esplicito, ricreando la schermata di caricamento di Street Fighter 2 del 1991 e infilando il duo di registi Danny e Michael Philippou nei panni di due combattenti.

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La trama e il cast del film live action

Il film, diretto da Kitato Sakurai, mette al centro Ryu, interpretato da Andrew Koji, e Ken, affidato a Noah Centineo. I due entrano nel World Warrior Tournament spinti da Chun-Li, interpretata da Callina Liang, che ha un obiettivo molto preciso: far fuori il malvagio M. Bison, al quale presta volto e presenza David Dastmalchian. Una struttura classica, in sostanza, quella del torneo che raduna combattenti da mezzo mondo, che è poi la spina dorsale del videogioco fin dall’inizio.

Il resto del cast è un piccolo esercizio di casting spericolato, e forse è proprio questo il punto. Cody Rhodes veste i panni di Guile, Roman Reigns quelli di Akuma, Curtis Jackson, più noto come 50 Cent, interpreta Balrog. Jason Momoa è Blanka, scelta che sulla carta ha un suo senso fisico evidente. Orville Peck è Vega, Andrew Schulz porta sullo schermo Dan, mentre Mel Jarnson interpreta Cammy. Wrestling, rap, musica country mascherata e stand up comedy nello stesso film: difficile immaginare un mix più eterogeneo, e altrettanto difficile prevedere come funzionerà una volta montato tutto insieme.

Uscita, evento IMAX e il secchiello a forma di capelli di Guile

Sul fronte distribuzione, Street Fighter arriva nelle sale il 16 ottobre. Chi non vuole aspettare ha però una scorciatoia: il 15 ottobre alle 19 locali, nei cinema IMAX aderenti, è previsto un evento speciale che consente di vedere il film con un giorno di anticipo. Non è solo una proiezione in anteprima, perché chi partecipa riceve anche una stampa speciale del poster e assiste a sette minuti di materiale bonus. Sette minuti non sono pochi, considerando che di solito questi extra si riducono a un paio di scene tagliate.

Poi c’è il capitolo merchandising, che merita una menzione a parte. È stato realizzato un secchiello per i popcorn a forma di capelli di Guile, quella pettinatura a spazzola verticale che nel videogioco sfida ogni legge della fisica. L’oggetto è geniale oppure inquietante a seconda dei punti di vista, e probabilmente entrambe le cose contemporaneamente. Negli ultimi anni i contenitori da cinema sono diventati un fenomeno a sé, capace di generare discussioni più accese del film che dovrebbero promuovere, e questo sembra avere tutte le carte in regola per rientrare nella categoria.

Il trailer dedicato alle mosse resta comunque il segnale più interessante arrivato finora, perché suggerisce un approccio fedele alla coreografia originale invece di una reinterpretazione generica del combattimento cinematografico. Le animazioni dei picchiaduro hanno una grammatica precisa, fatta di pose riconoscibili e tempi netti, e riprodurle con attori in carne e ossa è una scelta che espone parecchio.

Fonte: TecnoAndroid