Il prossimo 3 agosto si terrà il nuovo evento Galaxy Unpacked durante il quale Samsung presenterà quattro nuovi dispositivi. Gli analisti credono che i nuovi device saranno: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4.

Nei giorni scorsi sono emersi i primi dettagli per i due pieghevoli dell’azienda coreana, in queste ore invece le informazioni trapelate riguardano gli smartwatch. La Federal Communications Commission (FCC) ha certificato due device dal numero di modello SM-R885 e SM-R880.

Le fonti interne indicano che si tratta di due varianti di Galaxy Watch 4, in particolare una dotata di connettività LTE e una esclusivamente Wi-Fi. Secondo quanto emerso, gli smartwatch potranno contare anche sul Wi-Fi dual-band, Bluetooth, GNSS e NFC.

Emergono i primi dettagli sui nuovi Samsung Galaxy Watch 4

Oltre alla distinzione tra la versione Wi-Fi e quella LTE, gli utenti potranno scegliere anche tra due dimensioni della cassa realizzata in acciaio. Secondo le informazioni preliminari, Samsung sta lavorando per lanciare il Galaxy Watch 4 sia in versione da 42mm che quella da 46mm. Per quanto riguarda il Galaxy Watch Active 4, le dimensioni della cassa saranno di 40mm e 42mm.

La batteria presente sugli smartwatch è contrassegnata dal numero di serie EB-BR880ABY. Questo codice è apparso in precedenza indicando una capacità da 240mAh. Entrambi i devie inoltre supporteranno la ricarica wireless a 5W e il caricabatterie dovrebbe essere incluso in confezione.

Oltre alle novità hardware, i nuovi smartwatch della famiglia Galaxy Watch 4 sono attesi anche per scoprire le novità software. I device infatti arriveranno con la nuova versione di WearOS, nata dalla collaborazione tra Google, Samsung e Fitbit.