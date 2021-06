OnePlus lo scorso anno ha deciso di tornare a puntare forte sulla fascia media e tra gli smartphone che il produttore cinese si prepara a lanciare troviamo anche OnePlus Nord N200 5G.

Già protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, OnePlus Nord N200 5G dovrebbe fare a breve il proprio esordio, così come è stato fatto intendere da Pete Lau, CEO dell’azienda cinese. Il nuovo dispositivo potrebbe arrivare già oggi. Ecco i dettagli.

OnePlus Nord N200 5G potrebbe arrivare oggi

A supportare le voci relative all’imminente lancio dello smartphone vi è il database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), nel quale hanno fatto la propria comparsa due nuovi telefoni di OnePlus. In particolare, i due device in questione hanno come numero modello le sigle DE2117 e DE2118 e, stando a quanto suggeriscono gli addetti ai lavori, altro non sarebbero che due versioni di OnePlus Nord N200 5G.

E a confermare ulteriormente l’ipotesi dell’ormai imminente lancio del device vi è l’apparizione di queste due sigle anche nel database del Bluetooth SIG. Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali feature di OnePlus Nord N200 5G vi dovrebbe essere un display da 6,49 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 480, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W).

Ma è ovviamente il supporto alla connettività 5G il punto di forza di tale device, tanto che il produttore lo pubblicizzerà come “il dispositivo 5G di OnePlus più economico di sempre”. Non ci resta che attendere per il lancio, mentre il prezzo negli Stati Uniti potrebbe essere di circa 250 dollari. Staremo a vedere.