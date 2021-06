Da oggi 13 giugno al 31 Luglio 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, tutti i nuovi clienti Vodafone potranno attivare in tutti i negozi Vodafone la nuova offerta ricaricabile di rete mobile Vodafone Special Minuti 50 Giga Summer Promo.

L’offerta include, senza costi aggiuntivi, l’ascolto della Segreteria Telefonica, i servizi di reperibilità Chiamami Recall e la possibilità di verificare il proprio credito residuo chiamando il 414 dalla propria SIM. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone Special Minuti 50 GB disponibile per alcuni utenti

L’offerta ricaricabile consumer Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G a 14,99 euro al mese. Il costo viene addebitato anticipatamente e si rinnova in automatico ogni mese. Il cliente Vodafone può decidere di addebitare questa offerta con carta di credito, conto corrente, carte conto prepagate o semplicemente dal credito residuo presente nella SIM.

L’offerta sarà disponibile per tutti i nuovi clienti Vodafone che attivano un nuovo numero o richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) con operatore di provenienza da qualsiasi operatore. L’offerta è disponibile oltre con una nuova SIM ricaricabile tradizionale anche per i nuovi clienti che vogliono attivare il nuovo formato eSIM, salvo disponibilità da parte del rivenditore.

Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro, oltre al costo della nuova SIM ricaricabile e il costo del primo mese dell’offerta. Per i nuovi clienti Vodafone che attivano Vodafone Special Minuti 50 Giga avranno un listino dedicato a loro per acquistare smartphone a rate, con la possibilità se si sceglie il pagamento tramite finanziamento Flexy Pay di pagare la prima rata dopo 60 giorni.