Come ben sappiamo, le compagnie telefoniche più grandi presenti sul mercato si fanno inevitabilmente guerra tra di loro per raggiungere nuovi clienti. Di fatto, da poco WINDTRE pare che sia tornata a tutta forza sul mercato, e ha intenzione di farlo con un’offerta davvero imperdibile per moltissimi utenti. La sfida è stata lanciata ovviamente ad Iliad, la quale negli ultimi mesi ha sbaragliato la concorrenza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: la nuova offerta per tornare competitiva sul mercato

La nuova offerta che propone l’operatore arancione prende il nome di Go Unlimited Star+, ed è la proposta con cui si vuole sbaragliare la concorrenza, così come ha fatto Iliad precedentemente. Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e Giga illimitati per connessione di rete 4G. Ora, però bisognerà capire come agiranno gli altri gestori.

Tuttavia, come detto prima, il rivale indiscusso è senza ombra di dubbio Iliad. L’offerta di cui abbiamo parlato sopra costerà mensilmente 7,99 euro, in linea con le offerte di Iliad. La SIM, in tal caso, costerà per i nuovi clienti 10 euro. Solo i clienti di TIM, Vodafone e Iliad avranno l’opportunità di fare accesso all’iniziativa, in quanto necessaria la portabilità del proprio numero presso WINDTRE.

Per la telefonia mobile, quindi, maggio è stato di sicuro un mese pieno di offerte decisamente interessanti, e i due operatori hanno deciso di battagliare per dare una svolta decisiva al mercato del nostro Paese. Anche se, comunque, sappiamo che la decisione finale spetterà sempre ai clienti, che siano nuovi e vecchi.