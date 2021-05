Confermata anche per quest’ultima settima compresa tra il 24 e il 30 Maggio 2021, l’iniziativa WinDay targata WindTre della quale di seguito si riporta un breve riepilogo delle iniziative previste.

Per chi ancora non lo conoscesse, WinDay è il programma di fidelizzazione gratuito promosso dall’operatore arancione per offrire ai propri clienti aderenti, sconti e regali di vario genere ogni giorno della settimana. Si può partecipare effettuando il download e l’installazione dell’App ufficiale WindTre e registrandosi. Scopriamo altri dettagli.

WinDay di WindTre: ecco i premi della settimana

Oggi, martedì 25 Maggio 2021, si potrà partecipare al MUSIC QUIZ per provare a vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, indovinando tutte le canzoni. Mentre Mercoledì 26 Maggio 2021 i clienti iscritti a WinDay potranno provare a vincere uno Scooter Piaggio Medley 125 ABS 3V, per mezzo dell’ormai tradizionale concorso a premi Instant Win denominato WinMercoledì. Il 27 Maggio 2021 sarà la volta dei due concorsi a premio denominati Win Quiz e Win Giga Quiz, accessibili dall’apposita sezione dedicata all’interno dell’app WindTre, dalle ore 08:00 alle 23:59.

Win Quiz, aperto gratuitamente a tutti i clienti iscritti a WinDay, metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Per aggiudicarsi il premio bisognerà rispondere correttamente a nove diverse domande a risposta multipla, entro un tempo limite di pochi secondi per quesito. Lo stesso Win Quiz, ma in versione Quiz Special Edition, verrà riproposto pure la Domenica successiva con un montepremi ridotto a 2000 euro. In entrambi i casi l’ammontare complessivo del premio verrà comunque ripartito tra tutti i giocatori che avranno risposto correttamente a tutti i quesiti.

Nel fine settimana intercorrente tra Venerdì 28 e Domenica 30 Maggio 2021, grazie all’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”, i clienti iscritti a WinDay potranno scegliere un film gratuito in streaming, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI. Ogni giorno della settimana è possibile effettuare acquisti su Amazon (ricevendo il 10% in ricariche telefoniche) o sullo store ufficiale di di WinDay, all’interno del quale sono disponibili svariati prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli di listino, con spedizione gratuita inclusa.