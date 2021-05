Euronics ha recentemente attivato una nuova interessante campagna promozionale, purtroppo limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita, per mezzo della quale risulta essere possibile ricevere un climatizzatore gratis.

Per raggiungere tale obiettivo non è necessario seguire un iter troppo complesso o complicato, basterà acquistare uno degli elettrodomestici contrassegnati dall’apposito bollino, ed il gioco è fatto. In cambio si riceverà un prodotto del valore commerciale di 299 euro, con consegna immediata; chiaramente non sarà possibile scegliere il modello, bisognerà accontentarsi dell’omaggio previsto dalla campagna stessa.

Euronics: occasioni e sconti a non finire

Al netto della soluzione appena descritta, è comunque possibile scovare un buon numero di smartphone in promozione a prezzo complessivamente accettabili.

Tra i migliori annoveriamo chiaramente Samsung Galaxy S21 a 879 euro, Galaxy A52 a 349 euro, Galaxy A72 a 469 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A02s a 129 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 10s a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Xiaomi Mi 10 Liete a 449 ero, Motorola E6i a 99 euro, Motorola E7 Plus a 139 euro, Realme 8 5G a 259 euro, Realme 8 Pro a 299 euro, Realme 7 a 219e uro, Realme 7i a 149 euro, Oppo A94 a 369 euro, Oppo A54 e A74 a 269/299 euro e altri ancora.

Come avete potuto vedere voi stessi, le promozioni disponibili da Euronics sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, aprite le pagine sottostanti per scoprirle in maniera dettagliata.