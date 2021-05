Iliad: con 9,99 euro al mese ecco l'offerta da 100 giga e un regalo clamoroso

Pian piano i vari gestori riescono ad ottenere il loro successo, ma non è questo il caso. Iliad infatti ha costruito il suo impero andando molto veloce, per cui in questa situazione il “pian piano” stonerebbe e non poco.

Passi da gigante sono stati compiuti nel giro di pochi mesi dall’arrivo ufficiale dell’azienda in Italia, la quale ha mostrato subito tanta voglia di fare. Le offerte, in alcuni casi disponibili ancora oggi sul sito ufficiale a distanza di tre anni, con i loro contenuti abbondanti e con prezzi fuori mercato hanno distrutto la concorrenza. L’obiettivo è quello di crescere ancora di più, superando l’attuale traguardo di 7 milioni di utenti. Secondo alcune proiezioni Iliad dovrebbe riuscirci tranquillamente in pochi mesi, soprattutto se sul sito ufficiale propone offerte come quelle attuali.

Iliad: sul sito ufficiale è ancora disponibile la promo da 100 giga con il 5G gratis

Basta davvero molto poco per rendere felici gli utenti, ma in questo caso Iliad ha voluto strafare. Il nostro gestore è stato infatti in grado di riproporre la sua offerta migliore, quella Giga 100 disponibile già durante il mese di aprile.

L’offerta in questione riesce a proporre il massimo sul mercato, con un prezzo nettamente al di sotto di quelli proposti dalla concorrenza. Basti infatti pensare che la promo permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, messaggi illimitati e 100 giga di traffico Internet per navigare sul web. Il 5G inoltre è gratuito e compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.