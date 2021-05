Iliad domina anche a maggio con la Giga 100 da 9,99 euro al mese

La telefonia mobile ormai è caratterizzata da una grande bagarre Che vede diversi gestori sfidarsi ogni giorno. Questi, ormai tutti in grado di concedere agli utenti numerosi contenuti e prezzi strepitosi, ogni mese riportano novità di primo livello. Tra tutti quello che riesce a dominare e a farsi notare stabilmente è Iliad, il provider proveniente dalla Francia che oggi risulta italiano al 100%.

Lanciare offerte dal prezzo molto basso e con contenuti quasi infiniti è stata di certo una carta vincente. Tale attitudine è stata mantenuta valida nel tempo ed implementata con nuove soluzioni, proprio come sta accadendo in questi mesi. Iliad infatti sul sito ufficiale dispone di un’offerta che in tanti starebbero valutando attentamente. Si tratta di una promo da 100 giga già vista lo scorso mese che ancora una volta risulterà disponibile.

Iliad: 100 giga e tutto senza limiti con il 5G gratis per soli 9,99 € al mese

Scegliere un gestore non è poi così difficile, basta semplicemente analizzare quelle che sono le proprie esigenze durante un mese con il proprio smartphone. Iliad mette a disposizione del pubblico tantissime soluzioni, sia dal punto di vista dei contenuti che dei servizi. Non passa poi certo inosservato il prezzo di ogni offerta mobile, visto che non ci sono arrivati sotto questo punto di vista.

Ecco ad esempio la nuova Giga 100, soluzione che con soli 9,99 € al mese permette il massimo. Minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti e 100 giga di traffico Internet con connessione 5G in omaggio. Una cosa è certa: trovare di meglio risulta davvero impossibile.