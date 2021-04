Telegram riporta un nuovo aggiornamento e batte WhatsApp con le sue funzioni

Numeri su numeri Telegram sta riuscendo a battere WhatsApp per quanto riguarda l’afflusso di nuovi utenti durante questi primi mesi del 2021. L’azienda è riuscita a fare molto meglio dell’anno scorso grazie anche alla volontà di WhatsApp di aggiornare i termini e le condizioni della privacy. Questa situazione ha visto tanti utenti non fidarsi del celebre colosso colorato di verde e fiondarsi verso Telegram, che ora peraltro sta per riportare un nuovo aggiornamento.

Secondo quanto riportato le chat vocali potranno essere programmate ad ogni orario, cosa che non era possibile fino ha qualche giorno fa. Almeno per il momento inoltre gli utenti preferiscono Telegram rispetto a WhatsApp anche grazie ad una funzionalità che corrisponde a quella dei canali. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale che si basa sulle offerte Amazon. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le funzionalità migliori secondo il Play Store di Google